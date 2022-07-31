Дубль Неймара помог «ПСЖ» разгромить «Нант» и завоевать Суперкубок Франции

«ПСЖ» стал обладателем Суперкубка Франции, крупно обыграв «Нант» в матче за трофей.
Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Кристофа Галтье. В составе парижан дубль оформил Неймар, один из мячей забивший с пенальти. Еще по одному разу отличились Лионель Месси и Серхио Рамос.
Отметим, что «канарейки» заканчивали игру вдесятером после удаления Жана-Шарля Кастеллетто.
Суперкубок Франции
«Пари Сен-Жермен» - «Нант» - 4:0 (2:0)
Голы: Месси, 22; Неймар, 45; 82 (с пенальти); Рамос, 57.
Удаление: Кастеллетто, 81.
источник: «Советский спорт»