Дубль Неймара помог «ПСЖ» разгромить «Нант» и завоевать Суперкубок Франции

Дмитрий Селюк: Сулейманов вышел на замену и сделал результат, думаю, он сам от себя такого не ожидал

В субботу «Пари НН» вырвал ничью в матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА благодаря дублю нападающего Тимура Сулейманова, вышедшего на замену на 58-й минуте встречи.