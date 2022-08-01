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«Спартак» не ищет нового спортивного директора

Данная должность остается вакантной после ухода Каттани.
«Спартак» не ищет нового спортивного директора
01 августа 2022 09:23
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Спартак"

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не занимается поиском нового спортивного директора.

Напомним, что данную должность 13 июля покинул Лука Каттани.

«Когда будет объявлен новый спортивный директор? Он пока не нужен. Начались ли поиски? Пока мы видим хорошую работу Каттани», - цитирует Федуна ТАСС.

Напомним, Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021-го по июль 2022-го года. Именно итальянец искал главного тренера клубу, которым перед началом текущего сезона стал Гильермо Абаскаль.

После трех туров красно-белые делят первое место в РПЛ с «Зенитом» и ЦСКА. У трех клубов по 7 очков.

источник: ТАСС
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