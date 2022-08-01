Саа считает, что с Роналду «Манчестер Юнайтед» может добиться невероятных результатов

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Луи Саа оценил важность для клуба пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

«Он игрок, который все еще может забить 25-30 и более голов за сезон, можно сказать, что в прошлом году он единственный в команде отвечал за голы. Если он есть в планах на следующий cезон, то я думаю, что у них есть потрясающий шанс сделать что-то невероятное», - цитирует Саа The Daily Mail.

Португалец 31 июля провел первый матч за «Манчестер Юнайтед» после завершения прошлого сезона: команда Эрика тен Хага сыграла вничью с испанским «Райо Вальекано» (1:1).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Роналду хочет покинуть «МЮ». Последние слухи связывают форварда со «Спортингом», где он начинал взрослую карьеру.