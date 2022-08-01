Юран считает, что «Химки» наиграли на ничью с «Ростовом»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал поражение своей команды от «Ростова» (0:1) в третьем туре российской премьер-лиги (РПЛ).

«На ничью мы наиграли. Просто нужно забивать моменты. Все работало, заставили соперника остаться вдесятером, в концовке немного не дожали. Готовимся к следующему матчу.

«Ростову» удалось реализовать стандарт. Это удалось и с «Динамо», и с «Локомотивом». Необходимо чуть плотнее и жестче играть. Нужно отдать должное Комличенко и Уткину», - цитирует Юрана «Матч ТВ».

«Ростов» с пятью очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подмосковный клуб находится на шестой строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем туре дончане сыграют дома с «Оренбургом» (7 августа), а «Химки» в этот же день на выезде встретятся с «Торпедо».