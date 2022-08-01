В «Спартаке» опровергли, что Хачатурянц станет новым председателем совета директоров

Московский «Спартак» опроверг, что бывший президент российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц заменит заменить Леонида Федуна на посту председателя совета директоров клуба.

Напомним, ранее такую информацию распространил телеграм-канал Baza.

«Нам о таких перестановках неизвестно. Еще вчера все называли другую фамилию, до этого говорили еще что-то. Думаем, на фоне разных слухов такие новости будут появляться регулярно, относимся к этому спокойно», - цитирует «Чемпионат» сообщение пресс-службы «Спартака».

Добавим, что Хачатурянц 27 июня по собственной инициативе ушел и должности президента РПЛ. На данным посту он пробыл менее года.

После трех туров красно-белые делят первое место в российской премьер-лиге с «Зенитом» и ЦСКА. У трех клубов по 7 очков.