Агент заявил, что Дзюба не договорился по зарплате с потенциальными работодателями

Футбольный агент Артем Прохоров объяснил, почему экс-капитан сборной России Артем Дзюба по-прежнему пребывает в статусе свободного агента.

«За то время, которое Артем Дзюба искал себе команду, в агентских кругах ходили разные разговоры. Говорили, что мог уехать в азербайджанский «Карабах», «Нефтчи». Он был готов ехать в Турцию, но время показывает, что футболист до сих пор без команды. И тут есть ряд факторов. Один из них – Дзюба ни с кем не договаривался по зарплате, она его не устраивала в тех клубах, куда его предлагали», - цитирует Прохорова «РИА Новости».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.