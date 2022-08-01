Карпин не понимает необходимость оформлять fan-ID

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о fan-ID.

«Все мы знаем, как любят футбол в Ростове. После хороших, добротных игр на выезде, если бы не было fan-ID, тысяч 20 было бы 100 процентов. С чем связано, почему люди не оформляют fan-ID? Это нужно спросить у них, если честно. До сих пор не понимаю, зачем это нужно. Для кого это сделано? Если даже нам, тренерам и футболистам, нужен fan-ID. Что мы тут будем делать? Зачем? Из-за чего? У меня много вопросов», - сказал Карпин в интервью «РБ-Спорт».

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.