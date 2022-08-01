«Локомотив» объявил об уходе Бека Бека в «Ниццу»

Московский «Локомотив» объявил о продаже полузащитника Алексиса Бека Бека во французскую «Ниццу».

Российская команда получит за 21-летнего футболиста 12 миллионов евро. Также в договоре предусмотрены бонус размером 2 млн евро при достижении определенных условий и пять процентов от дальнейшей продажи хавбека.

«Дорогие болельщики! Вы меня тепло приняли, будто бы я был одним из ваших детей. Вместе мы прошли через незабываемые моменты, которые навсегда останутся в моем сердце, в моей памяти. Вы всегда меня поддерживали, и в хорошее время, и после неудач. От души говорю вам огромное спасибо за всё то, что вы сделали для меня. В каждой игре я старался выкладываться на сто процентов, чтобы вы могли гордиться мной и всей нашей командой. Я всегда хотел, чтобы вы были счастливы. Каждый раз, выходя на поле, я хотел передавать вам заряд радостных эмоций. Знайте, что вы навсегда остаетесь в моем сердце. Я вас люблю!» - приводит официальный сайт «железнодорожников» слова Бека Бека.

Добавим, что Бека-Бека пополнил состав «Локомотива» в августе прошлого года. Всего за красно-зеленых он отыграл 28 матчей, отдав четыре результативных передачи. Его соглашение с москвичами было рассчитано до конца сезона-2025/26.

Ранее во Франции футболист защищал цвета «Кана».