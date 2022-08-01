Юрию Газзаеву нравится игра «Спартака» под руководством Абаскаля

Российский тренер Юрий Газзаев похвалил испанского специалиста Гильермо Абаскаля, возглавившего «Спартак» перед началом текущего сезона.

«Команда играет легко, видно — сами ребята получают удовольствие от ажурного и комбинационного футбола. Нет прежней натужности. Заслуга испанца в том, что он не стал ничего ломать. Все лучшее сохранил плюс привнес в игру «Спартака» новые черты», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

После трех туров красно-белые делят первое место в российской премьер-лиге (РПЛ) с «Зенитом» и ЦСКА. У трех клубов по 7 очков.

В следующем туре «Спартак» 6 августа сыграет в гостях с «Уралом».