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Воспитанник «Зенита» Коваленко рассказал, как перешел в «Пюник»

Команда из Еревана является самым титулованным клубом Армении.
01 августа 2022 12:49
автор: Максим Скороходов

Защитник Михаил Коваленко, являющийся воспитанником «Зенита» рассказал, как перешел в армянский «Пюник».

Перед данным трансфером он выступал в ФНЛ в клубе «Долгопрудный».

- «Долгопрудный» распался. Потом поехал на просмотр со «СКА-Хабаровском», но там не сложилось. Прилетел домой и буквально через пару дней поступило предложение от «Пюника», которое я с удовольствием принял, - цитирует 27-летнего футболиста «Чемпионат».

О переходе Коваленко в «Пюник» стало известно 4 июля.

Команда из Еревана является 15-кратным и действующим чемпионом Армении, также в ее активе восемь побед в Кубке страны и девять - в Суперкубке Армении.

источник: Чемпионат.com
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