Цорн рассказал, как «Локомотив» смог продать Бека-Бека «Ницце» за 12 млн евро

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, как клуб продал полузащитника Алексиса Бека-Бека во французскую «Ниццу».

«Мы брали игрока из молодежной сборной Франции с высоким потенциалом и большим набором качеств. Даже сейчас Алексис стоит по Transfermarkt 3 млн евро, но реальность другая. Мы конструктивно подошли к переговорам с «Ниццей», понимали минимальную сумму, за которую были готовы его отпустить, потому что уверены в игроке. За эту сумму в итоге и продали», - приводит слова Цорна «Чемпионат».

Российская команда получит за 21-летнего футболиста 12 миллионов евро. Также в договоре предусмотрены бонус размером 2 млн евро при достижении определенных условий и пять процентов от дальнейшей продажи хавбека.

Добавим, что Бека-Бека пополнил состав «Локомотива» в августе прошлого года. Всего за красно-зеленых он отыграл 28 матчей, отдав четыре результативных передачи.