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«Факел» принял решение не подавать жалобы на судей

Клуб из Воронежа доверяет компетентным органам.
01 августа 2022 13:20
автор: Максим Скороходов

Воронежский «Факел» сделал заявление о судействе.

«Как бы ни складывались матчи, какие бы решения не принимали арбитры, мы не будем подавать жалоб ни при каких обстоятельствах. Во-первых, мы понимаем, что судьи – такие же люди, которые могут ошибаться, находясь под серьезным давлением. Во-вторых, мы хотим выразить доверие органам, отвечающим за работу судейского корпуса – верим, что проводится большая работа, которая и даст результат», - цитирует официальный сайт «Факела» слова генерального директора клуба Романа Асхабадзе.

В первых трех турах новичок высшего дивизиона набрал два очка, сыграв вничью с «Краснодаром» (2:2) и «Динамо» (3:3) и уступив с минимальным счетом «Ахмату» (1:2). 6 августа «Факел» сыграет на выезде против ЦСКА.

Команда из Воронежа играет в сильнейшем чемпионате России впервые с 2001 года, этого права она добилась, заняв в прошлом сезоне второе место в ФНЛ.

источник: ФК «Факел»
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