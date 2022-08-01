В «Динамо» может перейти защитник сборной Мексики

Защитник сборной Мексики Сесар Монтес в ближайшее время продолжит карьеру в чемпионате России.

В СМИ сообщается, что московское «Динамо» заплатить «Монтеррею» за переход 25-летнего футболиста 11 миллионов евро.

«Есть шанс, что переход Монтеса в «Динамо» состоится совсем скоро», — приводит Sport24 слова агента игрока Гелу Родигеса.

Добавим, что Монтес дважды выигрывал Лигу чемпионов КОНКАКАФ, а в составе сборной Мексики — золотой Кубок КОНКАКАФ. За национальную команду защитник провел 23 матча.