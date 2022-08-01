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За победу на ЧЕ-2022 футболистки сборной Англии получили сумму, равную дневному заработку Роналду

Финальная игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
01 августа 2022 17:00
автор: Александр Поволоцкий

Стал известен заработок футболисток сборной Англии за победу на домашнем чемпионате Европы.

Как сообщает Daily Star, каждая из игроков получила по 55 тысяч фунтов стерлингов. Автор статьи утверждает, что такую сумму за день зарабатывает форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. В неделю португалец получает 385 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, что англичанки впервые завоевали трофей. В финале они обыграли команду Германию со счетом 2:1.

Также журналисты вспомнили, что каждый футболист мужской сборной Англии получил по 300 тысяч евро за серебро чемпионата Европы 2020 года.

источник: The Daily Star
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За победу на ЧЕ-2022 футболистки сборной Англии получили сумму, равную дневному заработку Роналду
Финальная игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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