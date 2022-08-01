«Рубин» опроверг информацию о включении в заявку Дзюбы

Пресс-служба «Рубина» отреагировала на слухи о включении в заявку форварда Артема Дзюбы.

Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний футболист может выйти на поле в матче Первой лиги с «Уфой».

«Информация о том, что Дзюба будет в заявке «Рубина» на сегодняшний матч Первой Лиги против «Уфы» не соответствует действительности», — приводит «Чемпионат» заявление пресс-службы казанского клуба.

Добавим, что после истечения срока действия соглашения с «Зенитом» Дзюба пребывает в статусе свободного агента. Сейчас нападающий поддерживает форму вместе с футболистами «Рубина».