Роднина высказалась о возможной отмене fan-ID

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что российское правительство не будет отменять закон о fan-ID.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона.

«Люди всегда чем-то недовольны, а речи об отмене Fan ID быть не может. Закон принят, болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством. Понижение посещаемости на данный момент естественно, со временем это должно наладиться», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Добавим, что в некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.