«Динамо» не согласовывало аренду Варелы во «Фламенго»

В московском «Динамо» выступили с заявлением после перехода Варелы во «Фламенго» и осудили действия бразильского клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что 29-летний футболист будет выступать в новой команде на условиях аренды до мая 2023 года.

«Пресс-служба «Динамо» обращает внимание, что наш клуб не согласовывал переход футболиста в какой-либо другой клуб и, соответственно, не заключал никаких соглашений с «Фламенго» и самим футболистом», — говорится в заявление пресс-службы московского клуба.

Напомним, что ФИФА продлила разрешение о приостановлении контрактов с российскими клубами для иностранных футболистов до июня 2023 года.