На «Химки» вновь наложен запрет на регистрацию новых игроков

Российский футбольный союз в очередной раз наложил запрет на «Химки» на регистрацию новых игроков.

Как сообщает официальный сайт РФС, решение принято палатой организации по разрешению споров. «Химки» не могут регистрировать новых футболистов из-за с задолженностью по переходу Александра Долгова из «Ростова» и перед компанией Joint Industries Limited Partnership.

Подмосковный клуб обязан выплатить пени за задержку трансферной выплаты от 2 сентября 2021 года. За долг перед посредником «Химки» выплатят штраф.

Напомним, что 27 мая палата РФС уже накладывала подобные санкции на подмосковный клуб по другому трансферу. 11 июля этот запрет был снят.