«Рубин» и «Уфа» назвали стартовые составы команд на матч Первой лиги

Казанский «Рубин» и «Уфа» объявили составы на матч третьего тура Первой лиги.
Отметим, что встречу обслужит бригада судей во главе с Олегом Соколовым.
«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Мартынович, Грицаенко, Самошников, Апшацев, Иванов, Зотов, Саплинов, Фамейе, Муллин.
«Уфа»: «Кукушкин, Голубев, Сухов, Ботака, Плиев, Кассинтура, Фищенко, Камилов, Емельянов, Жамалетдинов, Ортис.
Напомним, что обе команды в прошлом сезоне выступали в РПЛ.
После двух туров «Рубин» и «Уфа» имеют в активе три очка.
источник: ФНЛ