«Рубин» и «Уфа» назвали стартовые составы команд на матч Первой лиги

Фан Ай Ди или Фан Уйди? Как в России «приживается» паспорт болельщика

Третий тур РПЛ ознаменовался не только рядом ярких матчей, но и введением системы Fan ID в Екатеринбурге, Сочи, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Суммарная посещаемость составила жалкие 34 088 зрителей на всех.