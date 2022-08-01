Терюшков прокомментировал наложение запрета РФС на регистрацию «Химками» новых игроков

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на наложение запрета РФС на регистрацию клубом новых игроков.

Ранее стало известно, что ограничение с подмосковной команды может быть снято, если будут выполнены все обязательства перед «Ростовом» за трансфер Александра Долгова и выплачен долг перед компанией Joint Industries Limited Partnership. .

«У нас продолжается история с долгом агенту Кемаля Адеми. Сложность заключается в том, что сейчас сложно провести транзакции в иностранной валюте. Мы ищем путь решения этого вопроса. Что касается Александра Долгова и выплат «Ростову», то там остались какие-то пени еще с прошлых лет, совсем небольшая сумма», - цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

Добавим, что »Химки» занимают седьмое место в таблице РПЛ после трех туров.