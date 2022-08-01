Карпин оценил вероятность возвращения в «Ростов» форварда Шомуродова

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил вероятность возвращение нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова в клуб с берегов Дона.

Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летний футболист может перейти на правах аренды в «Болонью».

«Если предоставится возможность вернуть Шомуродова в «Ростов», тогда будем думать. По мере возможности следим за ним. А что следить, если он не играет. Не ко мне вопрос. Причем здесь я и Шомуродов. Я его уже два или три года не тренирую. У Моуриньо спросите!» — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

В итальянской серии А узбекистанский футболист провел 59 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

Добавим, что соглашение Шомуродова с «Ромой» рассчитано до лета 2026 года.