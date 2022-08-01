Медицинское обследование Миранчука перед переходом в «Торино» отложено

Переход российского хавбека Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» пока откладывается.

Как сообщает в своем твиттере журналист Джанлука Ди Марцио, процедура медицинского обследования 26-летнего футболиста, которая должна была состояться на 1 августа, перенесена на другую дату.

Отмечается, что «Торино» пока не получило от «Аталанты» окончательного согласия на трансфер Миранчука.

Напомним, россиянин перейдет в туринский клуб на правах аренды с правом последующего выкупа за 12 миллионов евро. А соглашение ним будет подписано по схеме «3+1».

Всего за неполные два года в «Аталанте» Алексей провел 56 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.

Добавим, что Миранчук может дебютировать за «Торино» в матче Кубка Италии против «Палермо», который состоится 6 августа.