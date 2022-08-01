«Мостовой - тренер, Губерниев - пиарщик». Салихова - ответила на слухи об изменениях в «Спартаке»

Жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова отреагировала на слухи о возможном уходе Леонида Федуна из руководства клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что 66-летнего функционера на посту президента красно-белых сменит экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

«Дай им повод — они назначат Червиченко президентом, Смородскую — вице-президентом, посадят Ловчева и Лозу в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а тренером — Мостового», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Салихова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Добавим, что после трех туров РПЛ «Спартак» делит первое место в таблице с «Зенитом» и ЦСКА. У трех клубов по семь очков.