Семин считает, что Промес может стать лидером среди легионеров по числу голов в РПЛ

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин оценил шансы нападающего «Спартака» Квинси Промес возглавить списке легионеров-бомбардиров РПЛ.

Отметим, что на данный момент в активе 30-летнего форварда 71 гол в чемпионатах России. Первое место делят иранец Сердар Азмун и бразилец Вагнер Лав. У обоих по 85 мячей.

«Спартак» сейчас много играет в атаке, создаёт много хороших моментов — в том числе и для Промеса. Я думаю, что это достижимый результат, даже в этом году», — цитирует Семина «Чемпионат».

Напомним, что накануне Промес сделал дубль в матче с «Оренбургом» (4:1).