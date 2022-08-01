Смородская ответила на вопрос, согласилась бы стать вице-президентом «Спартака»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова жены владельца «Спартака» Леонида Федуна в свой адрес.

Напомним, что ранее Зарема Салихова в шутку распределила роли в руководстве красно-белых на фоне слухов об уходе супруга из клуба. Смородской была отведена роль вице-президента «Спартака».

«Согласилась бы я на должность вице-президента «Спартака»? Нет, не согласилась бы. Я замом нигде не работаю — везде-везде первое лицо. Шутка!», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация, что Федун сложит с себя полномочия президента клуба. Его заменит экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.