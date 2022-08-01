«Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в матче третьего тура Первой лиги

«Рубин» и «Уфа» не выявили победителя в матче третьего тура Первой лиги.

Встреча в Казани завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, «Рубин» набрал четыре очка. Команда Леонида Слуцкого поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Уфа» также имеет в активе четыре очка, но занимает 12-ю строчку.

Напомним, что в прошлом сезоне казанский и уфимский клубы выступали в РПЛ.

Добавим, что в следующем туре 7 августа «Уфа» примет дома «Аланию», а «Рубин» на следующий день в гостях сыграет с «Нефтехимиком».