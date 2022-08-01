Уругвайский защитник Соса близок к переходу в ЦСКА

Защитник «Насьоналя» Хоакин Соса продолжит карьеру в чемпионате России.

Как сообщает в своем твиттере журналист Гонсало Ронки, 20-летний футболист в ближайшее время перейдет в московский ЦСКА. Отмечается, что армейцы уже купили 70% прав на Сосу. Трансфер обойдется ЦСКА в полтора миллиона долларов.

Отметим, что текущий сезон чемпионата Уругвая защитник проводит на правах аренды в «Ливерпуле» из Монтевидео. Соса сыграл в 11 матчах и забил один мяч.

Контракт защитника с «Насьоналем» истекает в конце 2023 года.