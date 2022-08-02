Роналду намерен покинуть «МЮ» до 7 августа

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет сменить клубную прописку. Об этом сообщает AS.

По данным источника, нападающий планирует уйти в другую команду до 7 августа. Напомним, в этот день стартует новый сезон чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что агент футболиста провел переговоры с «Барселоной», «Баварией», «Челси» и «Наполи», однако, стороны не смогли договориться о сделке.

В прошлом розыгрыше АПЛ Роналду провел 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 голевых паса. Его контракт с «Юнайтед» действует до 30 июня 2023 года, а потенциальный трансфер оценивается в 30 млн евро.