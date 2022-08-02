Федун произнес речь в раздевалке «Спартака» после победы над «Оренбургом»

«Спартак» опубликовал видеоролик после домашней победы над «Оренбургом» (4:1) в третьем туре российской премьер-лиге, в котором показал в том числе речь председателя совета директоров Леонида Федуна в раздевалке команды.

«Ну что парни, мои поздравления! Жалко, что еще один гол не забили, а то на первом месте были бы, обошли бы «Зенит». Молодцы! Так держать! Команда есть, вы играете здорово! Что еще могу сказать, старайтесь, так что вперед!» - сказал Федун.

Красно-белые набрали семь очков и сравнялись с лидирующими ЦСКА и «Зенитом». Их соперник с тремя очками остался девятым.

В следующем туре » 6 августа отправится в гости к «Уралу». «Оренбург» днем позже на выезде встретится с «Ростовом».