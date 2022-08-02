Ловчев заявил, что «Спартак» играет в атаке на одном уровне с «Зенитом»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев рассказал, в каком компоненте игры московский «Спартак» выступает на одном уровне с «Зенитом».

«Если сравнивать «Спартак» с «Зенитом» в первых турах, то москвичи в атаке смотрелись примерно на одном уровне с чемпионом. Мозес демонстрирует свой класс, Промес – в недавнем прошлом игрок сборной Нидерландов. Николсон и Соболев тоже вносят свой вклад. Поэтому в нападении «Спартак» вполне сравним с «Зенитом», а вот по поводу обороны есть вопросы. Пока «Спартак» в первых трех турах никто особенно не тревожил», – цитирует Ловчева «Матч ТВ».

В новом сезоне РПЛ «Спартак» провел три матча, одержав две победы с общим счетом 8:2. Команда Гильермо Абаскаля идет на второй строчке в таблице, уступая лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям.