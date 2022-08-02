Семак понимает, почему Дзюба и Оздоев не поблагодарили его за совместную работу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поведении бывших игроков своей команды Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева, которые не поблагодарили его за совместную работу.

«Это их полное право. У каждого свое видение ситуации. Когда я сам был футболистом, то смотрел на вещи по-одному. После того как стал тренером, взгляд на те же самые моменты поменялся. Скажем, отчасти пересмотрел задним числом свои оценки ухода из ЦСКА. Понимаете, игрок отвечает в команде прежде всего сам за себя, а главный тренер — и за себя, и за коллектив, и за результат. Мысли и эмоции тренера могут сильно отличаться от мыслей и эмоций футболиста. Это объективная реальность», - приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

Дзюба выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.

Оздоев представлял «Зенит» с февраля 2018 года, на его счету 116 игр, восемь голов и 13 голевых передач за клуб. В конце июля полузащитник подписал двухлетний контракт с турецкой командой «Фатих Карагюмрюк».

Оба футболиста стали в составе «Зенита» четырехкратными чемпионами России.