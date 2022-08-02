Почеттино не думает, что Мбаппе обладает властью в «ПСЖ»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказал свое мнение о звезде команды Килиане Мбаппе.

«Я думаю, что «ПСЖ» сделал все возможное, чтобы сохранить Килиана, и я согласен с этим решением. Сегодня он один из лучших игроков в мировом футболе, поэтому «ПСЖ», располагая всеми ресурсами необходимыми ресурсами, убедил его остаться. Но я не думаю, что Килиан участвует в построении новый проекта команды. Правят тот, кто занимает должность президента, и он посчитал наличие Мбаппе в команде необходимым», - приводит слова Почеттино Infobae.

Президентом «ПСЖ» является катарский бизнесмен Нассер Аль-Хелаифи.

В мае клуб подписал новый трехлетний контракт с Мбаппе. В составе «ПСЖ» форвард завоевал 11 трофеев, в том числе четыре титула чемпиона Франции. 23-летний футболист провел 216 матчей в составе команды, в которых забил 170 мячей и отдал 88 голевых передач.