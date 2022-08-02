Восстановление Джикии идет по плану

Вадим Шпинев, агент защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о состоянии своего клиента.

Напомним, что футболист получил повреждение задней поверхности бедра в игре второго тура российской премьер-лиги с «Краснодаром» (4:1) и пропустил следующий матч против «Оренбурга» (4:1).

«Восстановление Георгия идет по плану, все хорошо. Он успешно проходит курс реабилитации под наблюдением врачей. Уже есть положительная динамика, все под контролем. Сыграет ли он в матче против «Урала»? Об этом пока говорить преждевременно. Будет ясно ближе к делу», - приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что игра «Спартака» с «Уралом» пройдет 6 августа в Екатеринбурге.