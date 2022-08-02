Бибрас Натхо не исключил, что вернется в чемпионат России

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо рассказал, может ли он вернутся в российский футбол.

«Вернусь ли я в Россию или ЦСКА, если пригласят? В футболе никогда не знаешь, что тебя ждет в будущем. Я счастлив своей ролью в «Партизане».

Когда я уходил из ЦСКА, то мне предлагали остаться. Но я решил поменять условия, ведь долго играл в России. Но никогда не говори никогда. Посмотрим», - приводит слова Натхо Sport24.ru.

Натхо выиграл все трофеи российского футбола. В составе «Рубина» он завоевал Кубок и Суперкубок России, а с ЦСКА стал чемпионом страны.

За «Партизан» хавбек играет с 2019 года.