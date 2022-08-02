«Спартак» расстался с массажистом, который работал в клубе с 2013 года

«Спартак» объявил о том, что массажист Николай Баркалов покидает клуб.

«В «Спартаке» Николай работал массажистом с 2013 года. Сначала во второй команде, а с 2017-го — в основе. На протяжении всех этих лет он был верным товарищем для игроков и надежным членом коллектива.

Благодарим Николая за профессиональную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Клуб утверждает, что расставание прошло по обоюдному согласию сторон.

Баркалов также был футболистом, с 1991 по 2009 годы он играл за «Звезду», московское «Торпедо», «Торпедо-ЗИЛ», «Химки», «Рязань-Агрокомплект», «Реутов» и «Зеленоград».