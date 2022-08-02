Пономарев призвал Дзюбу срочно закончить карьеру

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал экс-капитана «Зенита» Артема Дзюбу.

«Честно говоря, никто уже в нем не заинтересован. Он уже все просрочил. Были предложения, и нужно было принимать их на таких условиях, которые ему предлагали. Больше он не стоит. Он с чем-то там не соглашался. Видите ли, ему мало. Он что, Месси, Марадона? Кто он такой-то? Он сам виноват. Нужно заканчивать, причем срочно. Иначе он вообще сам себя обольет грязью», - приводит слова Пономарева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

Отметим, что в данный момент 33-летний форвард находится без команды, поддерживая свою физическую форму в расположении «Рубина».