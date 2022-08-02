Данни примет участие в следующем матче ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни сообщил, что примет участие в следующем матче ветеранов сине-бело-голубых и «Спартака».

«Я приму участие в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака». Очень приятно, что я получил приглашение! По-настоящему счастлив быть частью команды легенд «Зенита»!» - приводит слова Данни «Чемпионат».

Упомянутая игра пройдет 2 сентября в Москве. 8 июля ветераны «Зенита» обыграли легенд «Спартака» в Санкт-Петербурге со счетом 2:0.

В составе «Зенита» Данни выиграл восемь трофеев, включая три чемпионата России и Суперкубок УЕФА.