Сенегальского нападающего Кейта не предлагали ЦСКА

Фредерико Пасторелли, агент воспитанника «Барселоны», сенегальского форварда Бальде Кейта, опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что его клиента предлагали ЦСКА.

«Я не предлагал услуги Кейта ЦСКА. На данный момент никакого интереса, предложения из России по нему нет. Если поступит предложение из России, мы обязательно его рассмотрим», - приводит слова Пасторелли «Чемпионат».

Кейта в настоящий момент является свободным агентом, прошлый сезон он провел в итальянском «Кальяри», за который 27-летний футболист сыграл 26 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи.