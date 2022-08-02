Состоялась жеребьевка финального раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

В Швейцарии прошла жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Венгерский «Ференцварош», возглавляемый Станиславом Черчесовым, может встретится с молдавским «Шерифом», если пройдет в третьем раунде отбора азербайджанский «Карабах». Самому «Шерифу» в свою очередь надо преодолеть чешскую «Викторию».

Норвежский «Буде-Глимт» с Никитой Хайкиным в случае успеха в противостоянии с литовским «Жальгирисом» выйдет на лучшего в соперничестве болгарского «Лудогорца» и загребского «Динамо».

«Монако», которому с Александром Головиным еще нужно преодолеть ПСВ, может попасться шотландский «Рейнджерс», тот в третьем раунде квалификации сыграет с бельгийским «Юнионом».

Результат жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов:

Путь чемпионов

«Карабах» (Азербайджан)/»Ференцварош» (Венгрия) — «Шериф» (Молдавия)/»Виктория» (Чехия)

«Буде-Глимт» (Норвегия)/»Жальгирис» (Литва) — «Лудогорец» (Болгария)/»Динамо» Загреб (Хорватия)

«Маккаби» Хайфа (Израиль)/»Аполлон» Лимасол (Кипр) — «Црвена Звезда» (Сербия)/»Пюник» (Армения)

«Копенгаген» (Дания) — «Трабзонспор» (Турция)

Путь представителей лиг

«Юнион» (Бельгия)/»Рейнджерс» (Шотландия) — «Монако» (Франция)/ПСВ (Нидерланды)

«Динамо» Киев (Украина)/»Штурм» (Австрия) — «Бенфика» (Португалия)/»Мидтьюлланн» (Дания)

Первые матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов начнутся сегодня, 2 августа. Старт раунда плей-офф должен состоятся 16-го числа того же месяца.