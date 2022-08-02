Роналду спорил с тен Хагом в первом матче, под его руководством

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду спорил с тренером команды Эриком тен Хагом во время паузы на водопой в товарищеском матче против испанского «Райо Вальекано» (1:1), сообщает RT.

Примечательно, что эта игра стала первой для португальца под руководством наставника из Нидерландов, ранее пятикратный обладатель «Золотого мяча» пропускал предсезонные матчи.

Напомним, что в СМИ появлялась информация о том, что Роналду хочет покинуть «МЮ». Последние слухи связывают форварда со «Спортингом», где он начинал взрослую карьеру.