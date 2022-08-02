Агент подтвердил, что Магальян действительно близок к переходу в ЦСКА

Футбольный агент Агустин Гамарник, представляющий интересы защитника «Аякса» Лисандро Магальяна, прокомментировал информацию о скором переходе его клиента в московский ЦСКА.

«Магальян действительно близок к переходу в ЦСКА. Это правда. Скоро сделка будет закрыта», - приводит слова Гамарника Sport24.

Контракт Магальяна с «Аяксом» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне аргентинец выступал за бельгийский «Андерлехт» на правах аренды. На его счету 21 проведенный матч в местном чемпионате и одна голевая передача.