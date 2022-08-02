Пруцев согласовал контракт с «Црвеной Звездой»

Полузащитник «Сочи» Егор Пруцев согласовал долгосрочный контракт с «Црвеной Звездой». Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным источника, личный контракт с полузащитником согласован. Клубам осталось договориться об условиях трансфера.

Напомним, что Егор находится в клубной системе «Сочи» с июля 2019 года. Всего за барсов он отыграл лишь один матч. В прошедшем сезоне футболист выступал на правах аренды в «Нефтехимике» и «Текстильщике» – на его счету пять забитых мячей и четыре результативных передачи в 38 встречах.