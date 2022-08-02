Фердинанд призвал «Манчестер Юнайтед» расстаться с Роналду

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о текущей ситуации с нападающим команды Криштиану Роналду, который хочет покинуть английский клуб в это межсезонье.

«Если сообщения верны, и он правда хочет уйти, - то хочется, чтобы клуб принял это, чтобы у него не было похмельного начала сезона», - приводит слова Фердинанда BT Sport.

Ранее сообщалось, что агент футболиста провел переговоры с «Барселоной», «Баварией», «Челси» и «Наполи», однако, стороны не смогли договориться о сделке.

В прошлом розыгрыше АПЛ Роналду провел 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 голевых паса. Его контракт с «Юнайтед» действует до 30 июня 2023 года, а потенциальный трансфер оценивается в 30 млн евро.