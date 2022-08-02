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Каррера назвал «Торино» отличным вариантом для Миранчука

Россиянин переходит в туринский клуб из «Аталанты» на правах аренды.
02 августа 2022 17:27

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино». Туринский клуб арендует 26-летнего футболиста до конца сезона-2022/23 с правом последующего выкупа.

«Я не раз говорил, что «Торино» - это отличный вариант для Миранчука. Игровая практика - самое главное в карьере игрока», - приводит слова итальянского специалиста «Чемпионат».

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. Всего за клуб он отыграл 56 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024-го.

источник: Чемпионат.com
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