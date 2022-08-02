«Вулверхэмптон» проявляет интерес к Шомуродову

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов попал в сферу интересов английского «Вулверхэмптона». Об этом сообщает издание Il Messaggero.

По данным источника, «волки» готовы посражаться за узбекистанского нападающего с «Болоньей». Римская команда может рассмотреть различные варианты перехода игрока: от арендного соглашения до полноценного трансфера.

Напомним, что Шомуродов выступает за «Рому» с августа прошлого года. Всего за клуб он отыграл 39 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Добавим, что в период с 2017 по 2020 годы Шомуродов защищал цвета «Ростова».