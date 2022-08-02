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Экс-наставник «Спартака» Ваноли может возглавить «Палермо»

Итальянский специалист ушел из клуба РПЛ в начале июня этого года.
02 августа 2022 18:42

Экс-наставник «Спартака» Паоло Ваноли может возглавить «Палермо». Об этом сообщает TMW.

Напомним, что 9 июня 49-летний специалист покинул московский клуб по семейным обстоятельствам. Его место занял испанец Гильермо Абаскаль.

По информации источника, руководство итальянского клуба рассматривает кандидатуру специалиста. Директор «Палермо» Брайан Марвуд уже посещал тренировки Ваноли в «Спартаке».

Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года. В прошедшем сезоне под его руководством красно-белые заняли десятое место в РПЛ, а также завоевали Кубок России.

источник: TMW
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Экс-наставник «Спартака» Ваноли может возглавить «Палермо»
Итальянский специалист ушел из клуба РПЛ в начале июня этого года.
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