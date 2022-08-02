Экс-наставник «Спартака» Ваноли может возглавить «Палермо»

Алексей Миранчук: новый вариант для перезагрузки

Алексей Миранчук в 2020 году реализовал свою мечту и перешел в «Аталанту», но за два сезона воспитанник «Локомотива» так и не сумел стать основным в команде Пьеро Гасперини. Несмотря на неплохую статистику, главный тренер не слишком высоко оценивал россиянина, из-за чего ему чаще приходилось сидеть на скамейке запасных.