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Агент Головина рассказал о будущем игрока: «Монако» - это не предел

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются испанские клубы.
02 августа 2022 19:15

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о будущем своего клиента.

«Александр уже играет в топ-клубе, это раз. Во-вторых, Александр уже зарекомендовал себя на европейском уровне. «Монако» - это не предел, но достойный сильный европейский клуб», - приводит слова Клюева Metaratings.

Напомним, 26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Он был куплен у московского ЦСКА за 30 млн евро.

В минувшем сезоне чемпионата Франции хавбек отыграл 27 матчей, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

Ранее стало известно, что Головин вошел в тройку лучших игроков «Монако» по итогам прошедшей кампании.

источник: «Метарейтинг»
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