Игорь Колыванов - о Миранчуке: Переход в «Торино» - это скачок для Алексея

Экс-форвард сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино». Туринский клуб арендует 26-летнего футболиста до конца сезона-2022/23 с правом последующего выкупа.

«Я думаю у него хорошие шансы заиграть в «Торино». Он не очень много играл в «Аталанте». Я думаю, для него это скачок», - приводит слова Колыванова «Газета.ру».

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. Всего за клуб он отыграл 56 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024-го.