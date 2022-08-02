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Юрий Семин: «Спартак» выглядит лучше, чем в прошлом сезоне

Этим летом команду возглавил испанец Гильермо Абаскаль.
02 августа 2022 20:58
автор: Артур Гичунцев

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру московского «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Сейчас «Спартак» много играет в атаке, создает большое количество моментов и, что самое главное, реализует их. На старте чемпионата красно-белые выглядят лучше, чем в прошлом сезоне», – сказал Семин для «РБ-Спорт».

Напомним, в минувшей кампании команду тренировал итальянец Паоло Ваноли. Он ушел из клуба по собственному желанию, а его место занял 33-летний Абаскаль.

К слову, в первых трех турах РПЛ «Спартак» забил 9 голов и пропустил 3 мяча.

источник: «РБ-Спорт»
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