«Спасибо, «Бавария»: Левандовски трогательно попрощался с немецким клубом

Экс-нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, ставший игроком «Барселоны», попрощался с мюнхенским грандом.

«Вместе мы создали историю! Восемь лет незабываемых воспоминаний с отличной командой! Спасибо, «Бавария», – написал футболист в соцсети.

Напомним, Левандовски выступал за «Баварию» с 2014 года. В составе немецкого клуба он провел 375 матчей и забил 344 гола, выиграв 19 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и 10 титулов чемпиона Германии.

Ранее стало известно, что футболист отклонил предложение «Баварии» о продлении контракта и решил перейти в «Барселону».